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  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*

Izbeigta ražošana

Performer SilentPutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8779/09

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
Tīra grīda nozīmē veselīgāku mājokli. Jaunajam Philips Performer Silent ir uzlabota uzgaļa tehnoloģija, kas ļauj pilnībā uztvert netīrumus un smalkus putekļus, nodrošinot veselīgu vidi. Putekļsūcēja radītais troksnis nepārsniedz 66 dB, padarot to par mūsu visu laiku klusāko putekļu sūcēju.
Skatīt visas priekšrocības

Savāc > 99,99 %** putekļu un alergēnu

Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 750 W

  • 68 dB klusai sūkšanai

750 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

750 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Ļoti jaudīgs 750W motors nodrošina lielisku tīrību katru reizi.

Savāc 99,9 % putekļu**, nodrošinot dziļas tīrīšanas rezultātus

Savāc 99,9 % putekļu**, nodrošinot dziļas tīrīšanas rezultātus

TriActive Pro uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu uzsūkšanu**.

Izmantojiet putekļsūcēju klusi, netraucējot citiem

Izmantojiet putekļsūcēju klusi, netraucējot citiem

Radīts klusai darbībai, lai tu varētu jebkurā laikā izmantot putekļsūcēju, netraucējot mājiniekiem. Quiet Mark sertificēts.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Много съм доволна.Чисти супер!

Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

06/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

30/06/2019

България

България

уникален помощник вкъщи

Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

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Atrunas

  1. no visiem Philips putekļsūcējiem ar maisu.

  2. putekļu savākšana no cietajām grīdām (IEC62885-2) un līdz pat 0,3 µm mazu daļiņu filtrēšana saskaņā ar ES energoefektivitātes marķējumu.