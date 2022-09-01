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Izbeigta ražošana
Savāc 99,9 % putekļu
750 W
68 dB klusai sūkšanai
Ļoti jaudīgs 750W motors nodrošina lielisku tīrību katru reizi.
TriActive Pro uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu uzsūkšanu**.
Radīts klusai darbībai, lai tu varētu jebkurā laikā izmantot putekļsūcēju, netraucējot mājiniekiem. Quiet Mark sertificēts.
Godalgas
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Къща Конакът Орехово
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Много съм доволна.Чисти супер!
Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Andrei
06/08/2019
Hrvatska
Odličan
Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Lolly98
30/06/2019
България
уникален помощник вкъщи
Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
no visiem Philips putekļsūcējiem ar maisu.
putekļu savākšana no cietajām grīdām (IEC62885-2) un līdz pat 0,3 µm mazu daļiņu filtrēšana saskaņā ar ES energoefektivitātes marķējumu.