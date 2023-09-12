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  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
  • Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*

Izbeigta ražošana

Performer SilentPutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8781/09

4.7
| (150) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*
Tīra grīda nozīmē veselīgāku mājokli. Jaunajam Philips Performer Silent ir uzlabota uzgaļa tehnoloģija, kas ļauj pilnībā iesūkt netīrumus un smalkos putekļus, nodrošinot veselīgu vidi. Putekļsūcēja radītais troksnis nepārsniedz 66 dB, un tas ir mūsu visu laiku klusākais putekļsūcējs.
Skatīt visas priekšrocības

Savāc > 99,99 %** putekļu un alergēnu

Maksimāla jauda. Minimāla skaņa*

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 750 W

  • 66 dB klusai sūkšanai

750 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

750 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Ļoti jaudīgs 750W motors nodrošina lielisku tīrību katru reizi.

Savāc 99,9 % putekļu**, nodrošinot rūpīgu tīrīšanu

Savāc 99,9 % putekļu**, nodrošinot rūpīgu tīrīšanu

TriActive Pro uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu iesūkšanu**.

Izmantojiet putekļsūcēju klusi, netraucējot citiem

Izmantojiet putekļsūcēju klusi, netraucējot citiem

Radīts klusai darbībai, lai tu varētu jebkurā laikā izmantot putekļsūcēju, netraucējot mājiniekiem. Quiet Mark sertificēts.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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4.7

no 5

150

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

2

12/09/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Потужний пилосос

Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.

Plusi

Добре всмоктує

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

12/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Висока якість

Задоволені на 100%. Висока якість збірки, добре тягне повітря.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

12/11/2021

Україна

Україна

Пилосоос працює відмінно!!!!

Чудовий пилосос, трішки важкий, але гарно працює. Потужний!!! Мішок міцний! Регулюється потужність! Рекомендую,гарна якість! Користуємось уже кілька років і задоволені!!!

Plusi

так

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу

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Atrunas

  1. no visiem Philips putekļsūcējiem ar maisu.

  2. putekļu savākšana no grīdām ar cieto segumu (IEC62885-2) un līdz pat 0,3 µm mazu daļiņu filtrēšana saskaņā ar ES energoefektivitātes marķējumu.