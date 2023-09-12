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Savāc 99,9 % putekļu
750 W
66 dB klusai sūkšanai
Ļoti jaudīgs 750W motors nodrošina lielisku tīrību katru reizi.
TriActive Pro uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu iesūkšanu**.
Radīts klusai darbībai, lai tu varētu jebkurā laikā izmantot putekļsūcēju, netraucējot mājiniekiem. Quiet Mark sertificēts.
Godalgas
4.7
no 5
150
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
kotany912
12/09/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Потужний пилосос
Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.
Plusi
Добре всмоктує
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
М2М2
12/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Висока якість
Задоволені на 100%. Висока якість збірки, добре тягне повітря.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
butterfly77
12/11/2021
Україна
Пилосоос працює відмінно!!!!
Чудовий пилосос, трішки важкий, але гарно працює. Потужний!!! Мішок міцний! Регулюється потужність! Рекомендую,гарна якість! Користуємось уже кілька років і задоволені!!!
Plusi
так
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу
no visiem Philips putekļsūcējiem ar maisu.
putekļu savākšana no grīdām ar cieto segumu (IEC62885-2) un līdz pat 0,3 µm mazu daļiņu filtrēšana saskaņā ar ES energoefektivitātes marķējumu.