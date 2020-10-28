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Savāc 99,9 % putekļu
750 W
66 dB klusai sūkšanai
Ļoti jaudīgs 750W motors nodrošina lielisku tīrību katru reizi.
TriActive Pro uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu iesūkšanu**.
Radīts klusai darbībai, lai tu varētu jebkurā laikā izmantot putekļsūcēju, netraucējot mājiniekiem. Quiet Mark sertificēts.
Godalgas
4.1
no 5
8
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Mare2020
28/10/2020
Hrvatska
Prezadovoljna zena
Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god
Plusi
Sve
Mīnusi
Nema
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom
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Zbklj
24/10/2020
Hrvatska
Odličnan!!
Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.
Plusi
Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top
Mīnusi
Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela
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Dam4
29/09/2020
Hrvatska
Verificēts pircējs
Odličan usisavač
Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.
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no visiem Philips putekļsūcējiem ar maisu.
putekļu savākšana no grīdām ar cieto segumu (IEC62885-2) un līdz pat 0,3 µm mazu daļiņu filtrēšana saskaņā ar ES energoefektivitātes marķējumu.