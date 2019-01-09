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  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
  • Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.

Izbeigta ražošana

Performer UltimatePutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8955/09

3.8
| (12) Atsauksmes

2 Godalgas

Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.
Inovatīvais Philips Performer Ultimate ir mūsu modernākais putekļsūcējs ar putekļu maisu.
Skatīt visas priekšrocības

TriActive LED tehnoloģija atrod neredzamus putekļus.

Pilna veiktspēja. Dziļai tīrīšanai.

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 900 W

  • 4 L

AirflowMax tehnoloģija nepārtraukti spēcīgai sūkšanas jaudai

AirflowMax tehnoloģija nepārtraukti spēcīgai sūkšanas jaudai

Unikālā AirflowMax tehnoloģija ilgstoši saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu, lai pilnvērtīgi izmantotu maisu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.

TriActive LED apgaismojums rūpīgai tīrīšanai

TriActive LED apgaismojums rūpīgai tīrīšanai

Jaunais TriActive LED uzgalis atklāj apslēptos putekļus, pateicoties tā ekskluzīvajai grīdas apgaismojuma tehnoloģijai. Tā unikālā gumijas atloka konstrukcija nodrošina, ka uzgalim, kuram nav sukas, nepieķeras mati. Pateicoties tā plakanajai formai, uzgalis var pieplakt pie virsmas, palīdzot sasniegt vēl vairāk sarežģītu vietu.

Paklāju tīrīšanas uzgalis efektīvai mīksto grīdas segumu tīrīšanai

Paklāju tīrīšanas uzgalis efektīvai mīksto grīdas segumu tīrīšanai

Paklāju tīrīšanas uzgalis ir ideāli piemērots rūpīgai paklāju tīrīšanai un nodrošina efektīvu putekļu savākšanu uz mīkstajiem grīdas segumiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679524
  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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3.8

no 5

12

Atsauksmes

09/01/2019

Україна

Україна

рекомендую

Поки що порохотяг у мене 1-й день, перші враження відмінні, і дизайн і тяга, чистота, підсвітка показала наскільки не видно пилу і бруду... Управління на річці, інтелектуальна управління, заощадження енергії при максимальній тязі, струмом поки що не било :)і. Ну поки що все супер. З мінусів не зручна, упруга труба, короткуватий мережевий шнур, ...

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен продукт!

Много съм доволна! Голяма всмукателна мощ, регулираща се в различни степени! Четката със светлини е супер! Тиха и удобна! Удоволствие да се чисти с нея! Препоръчвам!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка

28/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju

Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

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Atrunas

  1. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).