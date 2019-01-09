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Izbeigta ražošana
FC8955/09
Savāc 99,9 % putekļu
900 W
4 L
Unikālā AirflowMax tehnoloģija ilgstoši saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu, lai pilnvērtīgi izmantotu maisu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.
Jaunais TriActive LED uzgalis atklāj apslēptos putekļus, pateicoties tā ekskluzīvajai grīdas apgaismojuma tehnoloģijai. Tā unikālā gumijas atloka konstrukcija nodrošina, ka uzgalim, kuram nav sukas, nepieķeras mati. Pateicoties tā plakanajai formai, uzgalis var pieplakt pie virsmas, palīdzot sasniegt vēl vairāk sarežģītu vietu.
Paklāju tīrīšanas uzgalis ir ideāli piemērots rūpīgai paklāju tīrīšanai un nodrošina efektīvu putekļu savākšanu uz mīkstajiem grīdas segumiem.
Godalgas
3.8
no 5
12
Atsauksmes
Solt
09/01/2019
Україна
рекомендую
Поки що порохотяг у мене 1-й день, перші враження відмінні, і дизайн і тяга, чистота, підсвітка показала наскільки не видно пилу і бруду... Управління на річці, інтелектуальна управління, заощадження енергії при максимальній тязі, струмом поки що не било :)і. Ну поки що все супер. З мінусів не зручна, упруга труба, короткуватий мережевий шнур, ...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
Страхотен продукт!
Много съм доволна! Голяма всмукателна мощ, регулираща се в различни степени! Четката със светлини е супер! Тиха и удобна! Удоволствие да се чисти с нея! Препоръчвам!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка
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tocka
28/02/2020
Hrvatska
Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju
Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).