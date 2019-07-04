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  • Vislielākā sūkšanas jauda

Izbeigta ražošana

PerformerPutekļsūcējs ar maisiņu

FC9164

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Vislielākā sūkšanas jauda
Visaugstākais sūkšanas līmenis, kas nodrošina bezrūpīgu tīrīšanu: to visu paredz FC916x līnija. Komplektā ar higiēnisku filtru un viegli noņemamu putekļu maisiņu sistēmu FC916x līnija parūpēsies par visiem jūsu putekļiem un netīrumiem.
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500 W sūkšanas jauda bezrūpīgai tīrīšanai

Vislielākā sūkšanas jauda

  • AnimalCare

2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

HEPA AirSeal un HEPA 13 filtrs

HEPA AirSeal un HEPA 13 filtrs

Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.

Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже якісний і надійний продукт

Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

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