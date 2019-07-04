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Izbeigta ražošana
AnimalCare
Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.
Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
glen61
04/07/2019
Україна
Дуже якісний і надійний продукт
Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу