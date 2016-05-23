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Izbeigta ražošana

Performer ExpertPutekļsūcējs ar maisiņu

FC9193/91

4.9
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips Performer Expert nodrošina labākos putekļu savākšanas rādījumus* uz visiem grīdas segumiem, pateicoties AirflowMax tehnoloģijai un unikālajam TriActiveMax uzgalim, kas izstrādāts efektīvākai putekļu savākšanai. Lieliski tīrīšanas rezultāti, pat pēc maisa uzpildīšanas!
Skatīt visas priekšrocības

Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • 1500 W

  • AirflowMax tehnoloģija

  • TriActive+ uzgalis

  • Allergy+

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!

Energoefektīvs motors jaudīgiem rezultātiem

Energoefektīvs motors jaudīgiem rezultātiem

Efektīvais motors ir optimizēts mazākam enerģijas patēriņam, lai iegūtu lielāku gaisa plūsmu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.9

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

23/05/2016

Latvija

Latvija

Kvalitatīvs un parocīgs putekļsūcējs.

Pirkts 2 mēnešus atpakaļ. Esmu ļoti apmierināts. Viss ļoti kvalitatīvs - gan korpusa plastmasa, gan uzgaļu plastmasa. Ļoti parocīgas un kvalitatīvas birstes. Labi regūlējas sūkšanas jauda (ar regulātoru uz korpusa). Ļoti kluss. Protams tas ir subjektīvi, bet dzinēja troksnis ir klusāks par gaisa šņākoņu tīrīšanas laikā. Tīrīšanas laikā var mierīgi sarunāties un pat klausīties mūziku - protams ne klasiku. Elektrības vads mīksts, ļoti viegli izvelkams. Uz vada nav atzīmes ka vads drīz beigsies - pašam jāuzlīmē izolācijas lente o,5m pirms pilnīga vada izvilkuma. Ripo labi, pagriezienos paklausīgs. Viegli elektrizējas un uz birstītēm kā arī uz putekļusūcēja salīp neliels daudzums putekļu, bet ar to tieku galā tīrīšanas beigās nosūcot birstes un korpusu ar mazo birstīti kura ir komplektā, tā kā tā nav liela problēma un putekļi jau salīp uz visiem putekļsūcējiem. Liels pluss S-bag sistēma un līdz ar to iespēja dažādu veidu maisiņu iegādei. Var iegādāties gan parastus, gan pretalergēnu, gan pretsmaku maisiņus. Es izmantoju pretalergēnos maisiņus un esmu ļoti apmierināts.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu

02/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.

Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

02/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.

Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.