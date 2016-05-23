30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
1500 W
AirflowMax tehnoloģija
TriActive+ uzgalis
Allergy+
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!
Efektīvais motors ir optimizēts mazākam enerģijas patēriņam, lai iegūtu lielāku gaisa plūsmu.
4.9
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
andris007
23/05/2016
Latvija
Kvalitatīvs un parocīgs putekļsūcējs.
Pirkts 2 mēnešus atpakaļ. Esmu ļoti apmierināts. Viss ļoti kvalitatīvs - gan korpusa plastmasa, gan uzgaļu plastmasa. Ļoti parocīgas un kvalitatīvas birstes. Labi regūlējas sūkšanas jauda (ar regulātoru uz korpusa). Ļoti kluss. Protams tas ir subjektīvi, bet dzinēja troksnis ir klusāks par gaisa šņākoņu tīrīšanas laikā. Tīrīšanas laikā var mierīgi sarunāties un pat klausīties mūziku - protams ne klasiku. Elektrības vads mīksts, ļoti viegli izvelkams. Uz vada nav atzīmes ka vads drīz beigsies - pašam jāuzlīmē izolācijas lente o,5m pirms pilnīga vada izvilkuma. Ripo labi, pagriezienos paklausīgs. Viegli elektrizējas un uz birstītēm kā arī uz putekļusūcēja salīp neliels daudzums putekļu, bet ar to tieku galā tīrīšanas beigās nosūcot birstes un korpusu ar mazo birstīti kura ir komplektā, tā kā tā nav liela problēma un putekļi jau salīp uz visiem putekļsūcējiem. Liels pluss S-bag sistēma un līdz ar to iespēja dažādu veidu maisiņu iegādei. Var iegādāties gan parastus, gan pretalergēnu, gan pretsmaku maisiņus. Es izmantoju pretalergēnos maisiņus un esmu ļoti apmierināts.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Putekļsūcējs ar maisiņu
Paweł1979
02/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.
Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
buialt
02/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobry odkurzacz za przyzwoitą cenę.
Bardzo dobrze się sprawujący odkurzacz i pięć lat gwarancji po rejestracji. Nie ma lepszego w tej cenie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC9193/91 Odkurzacz workowy