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  • Profesionāla tīrīšana
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  • Profesionāla tīrīšana

Izbeigta ražošana

MarathonPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9204/01

4.5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Profesionāla tīrīšana
Pateicoties Philips jaunajai cikloniskā filtra tehnoloģijai, putekļsūcējs Marathon bez putekļu maisiņa nodrošina nebeidzamu sūkšanas jaudu. Tā efektīvais dizains un 2000 W motors nodrošina ļoti lielu maksimālo sūkšanas jaudu savā klasē, un tas ir klusākais pieejamais putekļsūcējs bez putekļu maisiņa.
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ar nemainīgi lielu tīrīšanas jaudu

Profesionāla tīrīšana

  • 2000 W

  • 350 W sūkšanas jauda

  • HEPA 12 filtrs

  • Parquet

Super Parquet uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu

Super Parquet uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu

Super Parquet uzgalis ļauj jums notīrīt no cietajām grīdām visu veidu netīrumus vienā piegājienā, neriskējot tās sabojāt. Izmantojot mikrošķiedras spilventiņu absorbcijas jaudu kopā ar putekļu sūcēja sūkšanas jaudu, jūs iegūstat maksimālu rezultātu, neizmantojot nekādus tīrāmos līdzekļus vai slotas.

TriActive uzgalis ar unikālu darbību “trīs vienā”

TriActive uzgalis ar unikālu darbību “trīs vienā”

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) plašākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir maksimāla tīrītspēja, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

2000 vatu motors rada maks. 350 vatu sūkšanas jaudu

2000 vatu motors rada maks. 350 vatu sūkšanas jaudu

Marathon putekļsūcēja jaudīgais 2000 vatu motors ģenerē ļoti lielu maksimālo sūkšanas jaudu savā klasē. Tā efektīvais dizains padara to arī sevišķi klusu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Vřele doporučuji.silny saci vykon,,

JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

07/07/2019

Україна

Україна

Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга

Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

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