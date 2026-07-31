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Genuine replacement filter Mitrināšanas filtrs
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FY2402/00
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Oriģinālā Philips mitrināšanas dakts lieliski der jūsu iekārtai, lai nodrošinātu nemainīgi augstu veiktspēju. Tā izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai izstarotu tīra ūdens tvaika nanoizmēra molekulas un mitrinātu gaisu ar līdz pat 99% mazāk baktēriju.
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