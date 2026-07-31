ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Genuine replacement filter Mitrināšanas filtrs

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Genuine replacement filterMitrināšanas filtrs

FY2402/00

Genuine replacement filter Mitrināšanas filtrs

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Oriģinālā Philips mitrināšanas dakts lieliski der jūsu iekārtai, lai nodrošinātu nemainīgi augstu veiktspēju. Tā izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai izstarotu tīra ūdens tvaika nanoizmēra molekulas un mitrinātu gaisu ar līdz pat 99% mazāk baktēriju.

  • PDF fails
  • 31 July 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim