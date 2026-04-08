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Oriģinālais nomaiņas filtrs Aktīvās ogles filtrs

Izbeigta ražošana

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Oriģinālais nomaiņas filtrsAktīvās ogles filtrs

FY5182/10

Oriģinālais nomaiņas filtrs Aktīvās ogles filtrs

Izbeigta ražošana

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Philips aktīvās ogles filtrs efektīvi aiztur smakas un ieelpojamās bīstamās gāzes, piemēram, GOS, ozonu un formaldehīdu, no gaisa mājās, lai uzturētu to tīru un drošu.

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  • 8 April 2026

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