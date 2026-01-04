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FY6171/30
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Divu aktīvās ogles filtru komplekts nodrošina divkāršu veiktspēju, likvidējot smakas un dažādas gāzes
Likvidē smakas un dažādas gāzes
Divi filtri nodrošina divkāršu veiktspēju
Iekšpusē jaukta aktīvā ogle dažādu gāzu likvidēšanai pēc japāņu tehnoloģijas: 50% akmeņogļu kokss ar aktīvo ogli (CC-AC), 50% kokosriekstu čaumalas ar aktīvo ogli un japāņu impregnētā oglekļa process likvidē dažādas gāzes, nevis tikai uz 1 gāzes veidu: AC uz kokosriekstu palmu bāzes sastāv no mikroporām, kas ir piemērotas nelielas molekulmasas gāzes likvidēšanai, bet AC uz akmeņogļu bāzes sastāv no mezoporām, ir piemērotas lielas molekulmasas gāzes likvidēšanai
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