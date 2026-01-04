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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect filter Active Carbon FY6171/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect AC filter
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect filter Active Carbon FY6171/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect AC filter

Izbeigta ražošana

NanoProtect aktīvās ogles filtrs

FY6171/30

Ieelpo atšķirību

Divu aktīvās ogles filtru komplekts nodrošina divkāršu veiktspēju, likvidējot smakas un dažādas gāzes

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Divkārša veiktspēja, divkārša pārliecība

Ieelpo atšķirību

  • Likvidē smakas un dažādas gāzes

Divi filtri nodrošina divkāršu veiktspēju

Divi filtri nodrošina divkāršu veiktspēju

Impregnētā oglekļa process Japānā

Iekšpusē jaukta aktīvā ogle dažādu gāzu likvidēšanai pēc japāņu tehnoloģijas: 50% akmeņogļu kokss ar aktīvo ogli (CC-AC), 50% kokosriekstu čaumalas ar aktīvo ogli un japāņu impregnētā oglekļa process likvidē dažādas gāzes, nevis tikai uz 1 gāzes veidu: AC uz kokosriekstu palmu bāzes sastāv no mikroporām, kas ir piemērotas nelielas molekulmasas gāzes likvidēšanai, bet AC uz akmeņogļu bāzes sastāv no mezoporām, ir piemērotas lielas molekulmasas gāzes likvidēšanai

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā