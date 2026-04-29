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NanoProtect HEPA filtrs

Izbeigta ražošana

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NanoProtect HEPA filtrs

FY6172/30

NanoProtect HEPA filtrs

Izbeigta ražošana

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Divi izcila materiāla filtri, kas nodrošina nepārspējamu divkāršu daļiņu noņemšanu. Izfiltrē 99,97% 0,3 μm daļiņu, tajā skaitā parastos alergēnus, putekļus, piesārņojumu, baktērijas un dažus vīrusus.

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  • 18 October 2025