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NanoProtect HEPA filtrs
Izbeigta ražošana
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FY6172/30
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Divi izcila materiāla filtri, kas nodrošina nepārspējamu divkāršu daļiņu noņemšanu. Izfiltrē 99,97% 0,3 μm daļiņu, tajā skaitā parastos alergēnus, putekļus, piesārņojumu, baktērijas un dažus vīrusus.