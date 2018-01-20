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  • 6 atjautīgi risinājumi vieglai gludināšanai
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  • 6 atjautīgi risinājumi vieglai gludināšanai
  • 6 atjautīgi risinājumi vieglai gludināšanai
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  • 6 atjautīgi risinājumi vieglai gludināšanai

Izbeigta ražošana

Easy6 ExpressGludināmais dēlis

GC202/30

4.7
| (15) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

1 godalga

6 atjautīgi risinājumi vieglai gludināšanai
Gludināmajam dēlim ir būtiska nozīme gludināšanas procesā. Šis Philips gludināmais dēlis ir izstrādāts gludināšanai ar tvaika gludekļiem. Ar 6 atjautīgiem risinājumiem gludināšana būs vieglāka un efektīvāka
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar ShoulderShape

6 atjautīgi risinājumi vieglai gludināšanai

Gludāka slīdēšana, pateicoties daudzslāņu dēļa pārklājam

Gludāka slīdēšana, pateicoties daudzslāņu dēļa pārklājam

Dēļa pārklājs ir izgatavots no 100% kokvilnas, un tajā ietverti polstera un filca slāņi. Šāda kombinācija nodrošina ērtu un gludu gludināšanas virsmu.

Ērta gludināšana ikvienam: regulējams augstums

Gludināšanas dēļa augstumu var viegli regulēt, izmantojot sviru, kas atrodas zem dēļa virsmas. Augstumu var regulēt no 70 līdz 94 cm.

Papildu stabilitāte: neslīdošas kājiņas

Papildu stabilitāte: neslīdošas kājiņas

Šī gludināšanas dēļa izstrādes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta stabilitātei. Gludināšanas dēļa kāju īpašā konstrukcija ar pretslīdes kājiņām padara gludināšanas dēli stabilu un drošu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

15

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

3
2

20/01/2018

Polska

Polska

Ergonomiczna i wygodna

Bardzo ergononomicznie zaprojektowana deska. Stabilna, ładnie wykonana. Zdecydowanie polecam za tą cenę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kvalitní výrobek

Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

19/07/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Snadnější žehlení

S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.

Plusi

Stabilní, lehké

Mīnusi

Zatím žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.