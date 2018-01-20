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Dēļa pārklājs ir izgatavots no 100% kokvilnas, un tajā ietverti polstera un filca slāņi. Šāda kombinācija nodrošina ērtu un gludu gludināšanas virsmu.
Gludināšanas dēļa augstumu var viegli regulēt, izmantojot sviru, kas atrodas zem dēļa virsmas. Augstumu var regulēt no 70 līdz 94 cm.
Šī gludināšanas dēļa izstrādes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta stabilitātei. Gludināšanas dēļa kāju īpašā konstrukcija ar pretslīdes kājiņām padara gludināšanas dēli stabilu un drošu.
Godalgas
4.7
no 5
15
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Joanna82
20/01/2018
Polska
Ergonomiczna i wygodna
Bardzo ergononomicznie zaprojektowana deska. Stabilna, ładnie wykonana. Zdecydowanie polecam za tą cenę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania
Honzina
28/07/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Kvalitní výrobek
Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Janča19
19/07/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Snadnější žehlení
S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.
Plusi
Stabilní, lehké
Mīnusi
Zatím žádné
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno