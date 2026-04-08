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Easy6 Express Gludināmais dēlis

Izbeigta ražošana

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Easy6 ExpressGludināmais dēlis

GC202/30

Easy6 Express Gludināmais dēlis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Gludināmajam dēlim ir būtiska nozīme gludināšanas procesā. Šis Philips gludināmais dēlis ir izstrādāts gludināšanai ar tvaika gludekļiem. Ar 6 atjautīgiem risinājumiem gludināšana būs vieglāka un efektīvāka

  • PDF fails
  • 8 April 2026

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