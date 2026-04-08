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Easy6 Express Gludināmais dēlis
Izbeigta ražošana
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GC202/30
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Gludināmajam dēlim ir būtiska nozīme gludināšanas procesā. Šis Philips gludināmais dēlis ir izstrādāts gludināšanai ar tvaika gludekļiem. Ar 6 atjautīgiem risinājumiem gludināšana būs vieglāka un efektīvāka
500. sērijaPūku noņēmējs
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