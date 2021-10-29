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  • Astoņi viltīgi paņēmieni patiesi vieglai gludināšanai
  • Astoņi viltīgi paņēmieni patiesi vieglai gludināšanai
  • Astoņi viltīgi paņēmieni patiesi vieglai gludināšanai
  • Astoņi viltīgi paņēmieni patiesi vieglai gludināšanai

Izbeigta ražošana

Easy8Gludināmais dēlis

GC240/25

4.1
| (19) Atsauksmes

1 godalga

Astoņi viltīgi paņēmieni patiesi vieglai gludināšanai
Gludināšanas dēlim ir būtiska nozīme gludināšanas procesā. Jaunais Philips gludināšanas dēlis ir pārdomāts līdz pēdējam sīkumam, lai atvieglotu gludināšanu. Unikālajā dēlī ir ietverti 8 gudri risinājumi, kas novērš visas gludināšanas problēmas.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar unikālu ShoulderWing sistēmu

Astoņi viltīgi paņēmieni patiesi vieglai gludināšanai

  • Ar ShoulderWing sistēmu

Par 1 kg vieglāks*

Par 1 kg vieglāks*

Gludināmais dēlis tagad ir par 1 kg vieglāks, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, tāpēc to pirms gludināšanas ir ērtāk pārvietot.

Apģērbu pakaramais

Apģērbu pakaramais

Jums nav jāmeklē piemērota vieta, lai pakarinātu tikko izgludinātos kreklus. Varat pakarināt apģērbus tūlīt pēc izgludināšanas uz ērtās pakarināšanas sliedes.

Stabila konstrukcija: transportēšanas pozīcijas fiksators un kājiņu uzmavas

Stabila konstrukcija: transportēšanas pozīcijas fiksators un kājiņu uzmavas

Transportēšanas pozīcijas fiksators novērš nejaušu gludināmā dēļa sagāšanos gludināšanas laikā un notur to aizvērtu uzglabāšanas laikā. Gludināmo dēli atbalsta divu kājiņu konstrukcija ar neslīdošām uzmavām, kas nodrošina papildu stabilitāti.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.1

no 5

19

Atsauksmes

29/10/2021

Україна

Україна

Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка

До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.

Plusi

Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає

Mīnusi

Занадто висока ціна

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

14/04/2019

Україна

Україна

Якісна річ

Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

19/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar GC240 iepriekšējo versiju

  2. Samazināta skaņas jauda, salīdzinot ar gludināmā dēļa vairākslāņu pārsegu