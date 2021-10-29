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Izbeigta ražošana
GC240/25
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Ar ShoulderWing sistēmu
Gludināmais dēlis tagad ir par 1 kg vieglāks, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, tāpēc to pirms gludināšanas ir ērtāk pārvietot.
Jums nav jāmeklē piemērota vieta, lai pakarinātu tikko izgludinātos kreklus. Varat pakarināt apģērbus tūlīt pēc izgludināšanas uz ērtās pakarināšanas sliedes.
Transportēšanas pozīcijas fiksators novērš nejaušu gludināmā dēļa sagāšanos gludināšanas laikā un notur to aizvērtu uzglabāšanas laikā. Gludināmo dēli atbalsta divu kājiņu konstrukcija ar neslīdošām uzmavām, kas nodrošina papildu stabilitāti.
Godalgas
4.1
no 5
19
Atsauksmes
u186-dmitriy
29/10/2021
Україна
Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка
До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.
Plusi
Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає
Mīnusi
Занадто висока ціна
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Viktor87
14/04/2019
Україна
Якісна річ
Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.
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Tintoreto
19/08/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.
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Salīdzinot ar GC240 iepriekšējo versiju
Samazināta skaņas jauda, salīdzinot ar gludināmā dēļa vairākslāņu pārsegu