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Easy8 Gludināmais dēlis

Izbeigta ražošana

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Easy8Gludināmais dēlis

GC240/25

Easy8 Gludināmais dēlis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Consumer Care Book Philips Easy8 Ironing board - English (US)

  • PDF fails, 643.5 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Easy8 Ironing board GC240/25 - English (US)

  • PDF fails, 2.2 MB
  • 13 March 2026

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