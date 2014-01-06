żelazko o wyglądzie nowoczenym, latwe w uzytkowaniu. jego lekkośc jest jednoczesnie jego wada i zaletą. nie radzi sobie ztkaninami dosc mocno pofgniecionymi - np. bawelna. trzeba się moćno natrudzić aby efekt prasowania byl zadowalający. nawet prasowanie z parą jest malo efektywne