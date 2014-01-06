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  • Vienkāršs, ātrs un efektīvs

Izbeigta ražošana

ComfortCareTvaika gludeklis

GC2710/02

4.8
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkāršs, ātrs un efektīvs
Lieliskiem rezultātiem nepieciešama jaudīga tvaika padeve un gludeklis, kas nekad nepieviļ. Ar 90 g papildu tvaika padevi, 2000 vatu jaudu pastāvīgai tvaika padevei un pašattīrīšanas sistēmu šis praktiskais Philips tvaika gludeklis GC2710/02 nodrošina kvalitāti, kas ir izdotās naudas vērta!
Skatīt visas priekšrocības

Gludeklis ar ilgāku tvaika sniegumu

Vienkāršs, ātrs un efektīvs

  • 30 g

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Nepiedegošs gludināšanas virsmas pārklājums

Nepiedegošs gludināšanas virsmas pārklājums

Philips gludekļa gludināšanas virsma ir pārklāta ar īpašu nepiedegošu slāni, lai nodrošinātu labu slīdēšanu uz visiem audumiem.

Mazāk uzpildīšanas reižu, izmantojot īpaši lielo 300 ml ūdens tvertni

Mazāk uzpildīšanas reižu, izmantojot īpaši lielo 300 ml ūdens tvertni

Pateicoties lielajai 300 ml ūdens tvertnei, ūdens jāuzpilda retāk, tādējādi ar vienu uzpildes reizi var izgludināt vairāk apģērba.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

06/01/2014

Polska

Polska

Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek

Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest dla całej rodziny

bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

09/09/2013

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Jeszcze takiego nie miałem!

Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.