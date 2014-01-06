30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
30 g
Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Philips gludekļa gludināšanas virsma ir pārklāta ar īpašu nepiedegošu slāni, lai nodrošinātu labu slīdēšanu uz visiem audumiem.
Pateicoties lielajai 300 ml ūdens tvertnei, ūdens jāuzpilda retāk, tādējādi ar vienu uzpildes reizi var izgludināt vairāk apģērba.
Godalgas
4.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mario1234
06/01/2014
Polska
Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek
Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Beatazz
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest dla całej rodziny
bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
pawcioDD
09/09/2013
Polska
Verificēts pircējs
Jeszcze takiego nie miałem!
Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortCare GC2710 Żelazko parowe