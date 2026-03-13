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ComfortCare Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
GC2710/02
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EU Declaration of conformity Philips ComfortCare Steam iron GC2710 - English (US)
User Manual Philips ComfortCare Steam iron
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus