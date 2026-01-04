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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840

Izbeigta ražošana

2800. sērijaTvaika gludeklis

GC2840/02

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Šis Philips gludeklis GC2840/02 ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, 2200 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika padevei un atkaļķošanas tabletēm ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

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Gludeklis ar jaunu SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • 2200 W

  • Bumper

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 32g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 32 g/min labākai kroku izlīdzināšanai.

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Tehniskā specifikācija

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