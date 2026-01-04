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GC2840/02
Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Šis Philips gludeklis GC2840/02 ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, 2200 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika padevei un atkaļķošanas tabletēm ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
2200 W
Bumper
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 32 g/min labākai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
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