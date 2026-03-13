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2800. sērija Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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2800. sērijaTvaika gludeklis

GC2840/02

2800. sērija Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)

  • PDF fails, 650.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 2800 series Steam iron

  • PDF fails, 1.9 MB
  • 13 March 2026

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