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  • Izstrādāts jaudīgai gludināšanai
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  • Izstrādāts jaudīgai gludināšanai
  • Izstrādāts jaudīgai gludināšanai
  • Izstrādāts jaudīgai gludināšanai
  • Izstrādāts jaudīgai gludināšanai
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  • Izstrādāts jaudīgai gludināšanai
  • Izstrādāts jaudīgai gludināšanai
  • Izstrādāts jaudīgai gludināšanai

Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2965/80

4.7
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts jaudīgai gludināšanai
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un atkaļķošanas tabletēm šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar elektronisku izslēgšanās funkciju

Izstrādāts jaudīgai gludināšanai

  • Tvaiks 40 g/min;130 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/02/2017

Polska

Polska

Dobre żelazko

Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

26/03/2014

Polska

Polska

Rewelacyjne żelazko!

Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe

09/05/2019

România

România

Superrr

Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.