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Tvaiks 40 g/min;130 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2400 vati
2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
4.7
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Matemistrz
02/02/2017
Polska
Dobre żelazko
Używam od niedawna i jestem zadowolony. Dobrze trzyma się w dłoni, prasuje dokładnie i szybko się nagrzewa. Nie zostawia żadnych śladów po używaniu pary.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Iwa84
26/03/2014
Polska
Rewelacyjne żelazko!
Żelazko nagrzewa się dosłownie w 5 sekund. Nie za ciężkie, ale za to bardzo dobrze rozprasowuje zagniecenia. Dobrze trzyma się w dłoni. Na początku zniechęcił mnie kształt stopy żelazka, ale ostatecznie nie mogę narzekać. Regulacja pary możliwa przy użyciu jednego palca, nie wymaga nawet przerywania prasowania. Naprawdę żelazko godne polecenia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Żelazko parowe
Flori91
09/05/2019
România
Superrr
Este super bun acest produs de cand il folosesc sunt foarte multumita!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2965/80 Fier de călcat cu abur