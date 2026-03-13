ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

PowerLife Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

Atbalsts

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2965/80

PowerLife Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2965/80 - English (US)

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF fails, 424.1 kB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim