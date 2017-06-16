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Tvaiks 40 g/min;150 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
2400 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Karlito
16/06/2017
Česká republika
Verificēts pircējs
Suprová
Rychle nahřátá, Automaticky se vypne při nečinnost - super funkce Výborně formovaná špička plochy, krásně se s ní žehlí záhyby. Naprosto doporučuji
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife Plus GC2988/80 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife Plus GC2988/80 Napařovací žehlička