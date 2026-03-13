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PowerLife Plus Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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PowerLife PlusTvaika gludeklis

GC2988/80

PowerLife Plus Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Eco passport Philips PowerLife Plus Steam iron - English (US)

  • PDF fails, 140 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2988/80 - English (US)

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 13 March 2026

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