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  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai

Izbeigta ražošana

Rokas apģērbu tvaicētājs

GC299/40

5
| (33) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
Šis rokas apģērbu tvaicētājs ir ideāli piemērots smalkiem audumiem, zonām, kas ir grūti aizsniedzamas ar gludekli, kā ari jebkāda veida apģērbu un mīksto mēbeļu atsvaidzināšanai — nepiededzinot audumu. Nelielais svars un kompaktais dizains ļauj to ērti izmantot jebkurā vietā un laikā. Aktivizē tvaika padevi, izgludini — gatavs!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ideāls sabiedrotais gludeklim, nav nepieciešams gludināmais dēlis

Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai

  • 1000 W, līdz 20 g/min

  • Vertikāla apstrāde ar tvaiku

  • Nenoņemama 60 ml ūdens tvertne

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.

Birstes piederums biezākiem audumiem

Birstes piederums biezākiem audumiem

Papildus pievienojamā birste atver auduma šķiedras un nodrošina labāku tvaika iespiešanos tajās. Birste ir īpaši piemērota biezākiem audumiem, piemēram, jakām un mēteļiem. Ar tās palīdzību ir iespējams arī likvidēt netīrumus un traipus.

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

33

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продукт с чудесни характеристики

Уреда е лесен за употреба, върши чудесна работа в забързаното ежедневие. Най-важното според мен е , че няма опасност от прегаряне на тъканите при гладене.

Plusi

Нов начин за гладене, без притеснения за дрехите.

Mīnusi

Няма

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара

24/05/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

ruční napařovač

Ruční napařovač je lehký, skladný, vhodný i na cestování. Pára se dostane do všech záhybů i tam kde se nedostane žehlička a tím slní svůj účel. Velká spokojenost.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC299/40 Ruční napařovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC299/40 Ruční napařovač

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Ruční napařovač Vám snadno a rychle zajistí, aby Váš oděv vypadal co nejlépe i bez žehlícího prkna a k tomu bude mít Vaše oblečení svěží vůni. Stane se Vaším nenahraditelným pomocníkem na cestách.

Plusi

Snadná manipulace

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC299/40 Ruční napařovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC299/40 Ruční napařovač

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Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.