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1000 W, līdz 20 g/min
Vertikāla apstrāde ar tvaiku
Nenoņemama 60 ml ūdens tvertne
Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.
Papildus pievienojamā birste atver auduma šķiedras un nodrošina labāku tvaika iespiešanos tajās. Birste ir īpaši piemērota biezākiem audumiem, piemēram, jakām un mēteļiem. Ar tās palīdzību ir iespējams arī likvidēt netīrumus un traipus.
Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.
Godalgas
5.0
no 5
33
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vasilka
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продукт с чудесни характеристики
Уреда е лесен за употреба, върши чудесна работа в забързаното ежедневие. Най-важното според мен е , че няма опасност от прегаряне на тъканите при гладене.
Plusi
Нов начин за гладене, без притеснения за дрехите.
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара
JanaPra
24/05/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
ruční napařovač
Ruční napařovač je lehký, skladný, vhodný i na cestování. Pára se dostane do všech záhybů i tam kde se nedostane žehlička a tím slní svůj účel. Velká spokojenost.
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radka007
12/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
Ruční napařovač Vám snadno a rychle zajistí, aby Váš oděv vypadal co nejlépe i bez žehlícího prkna a k tomu bude mít Vaše oblečení svěží vůni. Stane se Vaším nenahraditelným pomocníkem na cestách.
Plusi
Snadná manipulace
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Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.