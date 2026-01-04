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  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
  • Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu

Izbeigta ražošana

Steam&Go 2-in-1Rokas apģērbu tvaicētājs

GC330/47

1 godalga

Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu
Šis rokas apģērbu tvaicētājs ir lieliski piemērots ātrai apģērbu kopšanai pēdējā brīdī un grūti gludināmiem apģērbiem. Vienkārši lietojams un ātrs, tas ir lielisks papildinājums jūsu gludeklim. Šim modelim ir apsildāma plātne un "divi vienā" funkcija, kas nodrošina horizontālu tvaicēšanu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Lieliski piemērots delikātiem audumiem un ceļojumiem

Ātra kroku likvidēšana ar tvaika radīto jaudu

  • 1000 W

  • Uzkarsējama plātne

  • Automātiska nepārtraukta tvaika padeve

  • Birste

2-in-1: vertikāla un horizontāla tvaicēšana

2-in-1: vertikāla un horizontāla tvaicēšana

2-in-1 vertikālas un horizontālas tvaicēšanas funkcija ļauj sasniegt vēl labākus apģērba tvaicētāja rezultātus. Apstrādājiet drēbes ar tvaiku, neizmantojot gludināšanas dēli, vai piešķiriet apģērbam īpašu eleganci, tvaicējot horizontāli visas taisnās virsmas. Steam&Go 2-in-1 iekšējā konstrukcija nodrošina pastāvīgu tvaika padevi horizontālā pozīcijā, tādēļ tagad ar tvaiku var apstrādāt arī mīkstās mēbeles un gultas veļu.

SmartFlow uzkarsējama tvaicēšanas plātne izciliem rezultātiem

SmartFlow uzkarsējama tvaicēšanas plātne izciliem rezultātiem

SmartFlow tehnoloģija nodrošina lieliskus gludināšanas rezultātus, optimizētai tvaika plūsmai uzsildot tvaicēšanas plātni. Tādējādi tvaika plātnei tiek nodrošināta optimāla, droša temperatūra visiem audumiem, vienlaikus efektīvi novēršot mitrus plankumus. Plātnei ir pārklājums, kas nodrošina labāku slīdāmību un izturību pret skrāpējumiem un koroziju.

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve ar elektrisko sūkni

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve ar elektrisko sūkni

Elektriskais sūknis nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vieglai un ātrai kroku likvidēšanai.

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Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.