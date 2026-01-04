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Izbeigta ražošana
GC330/47
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
1000 W
Uzkarsējama plātne
Automātiska nepārtraukta tvaika padeve
Birste
2-in-1 vertikālas un horizontālas tvaicēšanas funkcija ļauj sasniegt vēl labākus apģērba tvaicētāja rezultātus. Apstrādājiet drēbes ar tvaiku, neizmantojot gludināšanas dēli, vai piešķiriet apģērbam īpašu eleganci, tvaicējot horizontāli visas taisnās virsmas. Steam&Go 2-in-1 iekšējā konstrukcija nodrošina pastāvīgu tvaika padevi horizontālā pozīcijā, tādēļ tagad ar tvaiku var apstrādāt arī mīkstās mēbeles un gultas veļu.
SmartFlow tehnoloģija nodrošina lieliskus gludināšanas rezultātus, optimizētai tvaika plūsmai uzsildot tvaicēšanas plātni. Tādējādi tvaika plātnei tiek nodrošināta optimāla, droša temperatūra visiem audumiem, vienlaikus efektīvi novēršot mitrus plankumus. Plātnei ir pārklājums, kas nodrošina labāku slīdāmību un izturību pret skrāpējumiem un koroziju.
Elektriskais sūknis nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vieglai un ātrai kroku likvidēšanai.
Godalgas
Atsauksmes
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.