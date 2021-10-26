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  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai

Izbeigta ražošana

Steam&GoRokas apģērbu tvaicētājs

GC351/20

4.8
| (53) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

1 godalga

Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai
Šis rokas apģērbu tvaicētājs ir ideāli piemērots smalkiem audumiem, zonām, kas ir grūti aizsniedzamas ar gludekli, kā arī jebkāda veida apģērbu un mīksto mēbeļu atsvaidzināšanai — nepiededzinot audumu. Tā nelielais svars un kompaktais dizains ļauj to ērti izmantot jebkurā vietā un jebkurā laikā. Aktivizējiet tvaika padevi, izgludiniet — gatavs!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ideāls sabiedrotais gludeklim, nav nepieciešams gludināmais dēlis

Kompakts risinājums vienkāršai burzījumu likvidēšanai

  • 1000 W, līdz 20 g/min

  • Vertikāla apstrāde ar tvaiku

  • Noņemama 70 ml ūdens tvertne

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.

Birstes piederums biezākiem audumiem

Birstes piederums biezākiem audumiem

Papildus pievienojamā birste atver auduma šķiedras un nodrošina labāku tvaika iespiešanos tajās. Birste ir īpaši piemērota biezākiem audumiem, piemēram, jakām un mēteļiem. Ar tās palīdzību ir iespējams arī likvidēt netīrumus un traipus.

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

53

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
2

26/10/2021

Україна

Україна

Полегшує життя)

Це другий мій відпарювач. Попередній є, але там тільки вертикальний режим. Тут можна і класти речі. З ним дуже швидко можна привести одяг до належного вигляду. Задоволена, рекомендую! П.С. Подарувала і сестрі такий)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

06/05/2020

Україна

Україна

Отпариватель - надёжный помощник

Купила себе для домашнего использования этот отпариватель, чтобы заменить использование утюгом. Я осталась очень довольна, что не прогадала, он оказался очень удобным как для дома, так и для поездок. Отпариватель очень удобный в руке, лёгкий и достаточно мощный. При включении быстро нагревается, пар хорошо расспределяеться по всей поверхности пластины и выдаёт мощную подачу пары. Контейнер для воды не протекает, не оставляет следов на ткани. Отпариватель хорошо справляется с рубашками мужа, моими деликатными блузками из шелка и платьями. С помощью дополнительной насадки для грубых тканей отпариватель может и ухаживать за шерсяными пальтами, пиджаками и заодно освежать вещи. Отпариваю вещи как вертикально на вешаке, так и на кровати, это очень удобно и занимает мало времени. Есть в наличии перчатка, которая служит для защиты руки от пара, когда нужно придержать или расправить вещь. Он незаменим для домашнего использования, очень нужная вещь. Если у вас ещё нет такого, рекомендую приобрести.

Plusi

Мощный, хорошая подача пара, удобный в использовании, насадка для грубых тканей, перчатка

Mīnusi

Нет

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

28/04/2020

Україна

Україна

Ручной отпариватель Philips GC 350/40

Если вы любители путешествий как я,или часто ездите в командировки-советую прекрасного,удобного помощника как для дома так и во время поездок.Это "маленькое чудо" поможет вам отпарить очень хорошо тонкие вещи(блузки,рубашки и т.д).А как он отпаривает деликатные ткани!!!Считанные минутки-и все готово!!Шелк,вискоза--отпаривать одно удовольствие!Он не заменимый помощник и в отпаривании шерстяных вещей,курток,пиджаков!Есть насадка для плотных тканей,правда отпаривать такие вещи он будет немного дольше,чем тонкие.По размерам он маленький,удобный,не очень тяжелый(если брать его в ручную кладь в самолет),но в тоже время он мощный,быстро нагревается,не оставляет следов на ткани и не течет!В комплекте есть перчатка,которая предназначена для защиты руки от пара(когда нужно придержать рукой вещь или расправить).Я люблю на свои вещи,которые ношу,нашивать много камней,бусинок и т.д...Это отпаривателю не помеха,между нашивкой он отпаривает вещь просто запросто!Могу сказать с уверенностью,что вещь эта нужная и удобная!Отпаривает вертикально,но если нужно прогладить маленькую вещь,можно и гладить))))Рекомендую!!!!!!Достоинства--маленький и мощный,хороший дизайн,хорошая подача пара,не течет,не оставляет следов на одежде,быстро нагревается и он все же компактный!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

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Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.