ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai

Izbeigta ražošana

Steam&GoRokas apģērbu tvaicētājs

GC360/30

4.8
| (24) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
Vienkāršāka apstrāde ar tvaiku, pateicoties karsēšanas virsmai SmartFlow. Izmantojiet vertikāli vai horizontāli grūti gludināmās vietās, kā arī apģērba atsvaidzināšanai — garantēta gludināšana bez piededzināšanas. Vieglais un kompaktais dizains nodrošina vienkāršu lietošanu jebkurā laikā un vietā. Vienkārši ieslēdziet tvaiku un gludiniet!
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Labāku rezultātu sasniegšanai izmantojiet vertikāli vai horizontāli

Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai

  • 1200 W, līdz 22 g/min

  • Horiz. un vert. apstr. ar tvaiku

  • Noņemama 70 ml ūdens tvertne

Vertikāla un horizontāla apstrāde ar tvaiku uzlabotai ērtībai

Vertikāla un horizontāla apstrāde ar tvaiku uzlabotai ērtībai

Veiciet vertikālu apstrādi ar tvaiku ātrai kroku likvidēšanai un pakarinātu apģērbu atsvaidzināšanai bez gludināmā dēļa. Veiciet horizontālu apstrādi ar tvaiku, lai iegūtu izcilus rezultātus tādās grūti gludināmās vietās kā piedurkņu aproces un apkaklītes. Spēcīgā tvaika padeve sniedz lieliskus rezultātus jebkurā pozīcijā.

SmartFlow uzkarsējamā plātne labākai apstrādei ar tvaiku*

SmartFlow uzkarsējamā plātne labākai apstrādei ar tvaiku*

Pateicoties SmartFlow tehnoloģijai, tvaika plātne tiek uzkarsēta līdz optimālai temperatūrai, kas ir droša visiem audumiem un novērš mitruma radītus traipus. Uzkarsētā tvaika plātne palīdz piespiest audumu, veicot horizontālu apstrādi ar tvaiku, un nodrošina vēl labākus tvaika apstrādes rezultātus*.

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

24

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

21/04/2022

България

България

Голямо удобство

Уреда работи много добре, страхотно удобство за бързо гладене. Вярно е, че резервоара за вода е мъничък, но с две-три пълнения изгладих 4 чифта панталони (два от тях бяха дънки) и 5 -6 блузи. Плочата, която е при отворите за пара се награвя и служи за гладене също (на принципа на ютията). Също така многото на брой отвори за парата са много полезни за капацитета на гладенето. Има ръкавица в комплекта, с която да се предпазва ръката при работа с уреда, което е много полезно. Трябва да се има предвид, че след употреба са нужни около 20-30 минути, за да се охлади устройството, преди да се прибира където и да е. Единственото ми притеснение е, че "спусъка" за пара се намира на много удобно за натискане място и е възможно да се активира инцидентно. Предполагам, че това е нещо, с което трябва да се свикне и да се внимава.

Plusi

Множеството отвори за изспускане на пара, правят уреда много ефективен. Плочата за нагряване служи за гладене като с ютия.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/07/2020

България

България

Незаменим помощник вкъщи

Много ми допадна идеята да гладя за отрицателно време. С Steam and go аз си спестих много време. Имам син на 3 м. + и всеки ден аз му гладя дрехите. Като детска играчка е. Изключително доволна съм от избора.

Plusi

За отрицателно време изглажда дрехите, дори най-финните дрехи.

Mīnusi

Бързо свършва водата и се налага да доливаш в резервоара.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

25/10/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Kupila sam ovaj ručni steamer 7 mjeseci nakon što sam postala majka. Kako sam svo vrijeme posvećena kćeri, neki kućanski poslovi i obveze su došli u 'drugi plan'. Ali sretna sam što ne hodamo 'zgužvani' po ulici jer sa steamerom je stvarno svaki odjevni predmet spreman za minutu do dvije. Odličan je i za malu robicu, a također ga koristim i za dezinfekciju plišanaca. Tjedan dana nakon kupovine sam kupila još jedan za poklon prijateljici koja je također prezadovoljna. Brz i efikasan, kome treba išta drugo?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar Philips Steam&Go GC310 un GC320; bez SmartFlow uzkarsējamās plātnes.

  2. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.