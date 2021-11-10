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1200 W, līdz 22 g/min
Horiz. un vert. apstr. ar tvaiku
Noņemama 70 ml ūdens tvertne
Pateicoties SmartFlow tehnoloģijai, tvaika plātne tiek uzkarsēta līdz optimālai temperatūrai, kas ir droša visiem audumiem un novērš mitruma radītus traipus. Uzkarsētā tvaika plātne palīdz piespiest audumu, veicot horizontālu apstrādi ar tvaiku, un nodrošina vēl labākus tvaika apstrādes rezultātus*.
Veiciet vertikālu apstrādi ar tvaiku ātrai kroku likvidēšanai un pakarinātu apģērbu atsvaidzināšanai bez gludināmā dēļa. Veiciet horizontālu apstrādi ar tvaiku, lai iegūtu izcilus rezultātus tādās grūti gludināmās vietās kā piedurkņu aproces un apkaklītes. Spēcīgā tvaika padeve sniedz lieliskus rezultātus jebkurā pozīcijā.
Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.
Godalgas
4.8
no 5
55
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
OleganH
10/11/2021
Україна
Просто СУПЕР!
Идеально гладит джинсы, рубашки и все что нужно для холостяка!)
Plusi
Бомба, ракета, петарда!)
Mīnusi
нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Христина605
09/11/2021
Україна
Чудовий та практичний
Альтернативна річ звичайній прасці і не тільки.... Для мене ця річ стала дуже класною у поїздці, а ще у догляді за домом.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Мандаринка22
09/11/2021
Україна
Суперпомічник
Дуже зручний у використанні, виручає, коли треба швидко попрасувати річ, зручно брати із собою на відпочинок
Plusi
Порекомендувала подрузі, вона також задоволена
Mīnusi
нема
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач
Salīdzinot ar Philips Steam&Go GC310 un GC320; bez SmartFlow uzkarsējamās plātnes.
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.