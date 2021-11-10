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  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai

Izbeigta ražošana

Steam&GoRokas apģērbu tvaicētājs

GC361/20

4.8
| (55) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

1 godalga

Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
Vienkāršāka apstrāde ar tvaiku, pateicoties karsēšanas virsmai SmartFlow. Izmantojiet vertikāli vai horizontāli grūti gludināmās vietās, kā arī apģērba atsvaidzināšanai — garantēta gludināšana bez piededzināšanas. Vieglais un kompaktais dizains nodrošina vienkāršu lietošanu jebkurā laikā un vietā. Vienkārši ieslēdziet tvaiku un gludiniet!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Labāku rezultātu sasniegšanai izmantojiet vertikāli vai horizontāli

Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai

  • 1200 W, līdz 22 g/min

  • Horiz. un vert. apstr. ar tvaiku

  • Noņemama 70 ml ūdens tvertne

SmartFlow uzkarsējamā plātne labākai apstrādei ar tvaiku*

SmartFlow uzkarsējamā plātne labākai apstrādei ar tvaiku*

Pateicoties SmartFlow tehnoloģijai, tvaika plātne tiek uzkarsēta līdz optimālai temperatūrai, kas ir droša visiem audumiem un novērš mitruma radītus traipus. Uzkarsētā tvaika plātne palīdz piespiest audumu, veicot horizontālu apstrādi ar tvaiku, un nodrošina vēl labākus tvaika apstrādes rezultātus*.

Vertikāla un horizontāla apstrāde ar tvaiku uzlabotai ērtībai

Vertikāla un horizontāla apstrāde ar tvaiku uzlabotai ērtībai

Veiciet vertikālu apstrādi ar tvaiku ātrai kroku likvidēšanai un pakarinātu apģērbu atsvaidzināšanai bez gludināmā dēļa. Veiciet horizontālu apstrādi ar tvaiku, lai iegūtu izcilus rezultātus tādās grūti gludināmās vietās kā piedurkņu aproces un apkaklītes. Spēcīgā tvaika padeve sniedz lieliskus rezultātus jebkurā pozīcijā.

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.8

no 5

55

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Просто СУПЕР!

Идеально гладит джинсы, рубашки и все что нужно для холостяка!)

Plusi

Бомба, ракета, петарда!)

Mīnusi

нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий та практичний

Альтернативна річ звичайній прасці і не тільки.... Для мене ця річ стала дуже класною у поїздці, а ще у догляді за домом.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

09/11/2021

Україна

Україна

Суперпомічник

Дуже зручний у використанні, виручає, коли треба швидко попрасувати річ, зручно брати із собою на відпочинок

Plusi

Порекомендувала подрузі, вона також задоволена

Mīnusi

нема

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC361/20 Ручний відпарювач

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Atrunas

  1. Salīdzinot ar Philips Steam&Go GC310 un GC320; bez SmartFlow uzkarsējamās plātnes.

  2. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.