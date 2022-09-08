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1300 W, līdz 24 g/min
Horiz. un vert. apstr. ar tvaiku
Noņemama 70 ml ūdens tvertne
Karstumizturīga somiņa uzglabāšanai
Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.
Papildus pievienojamā birste atver auduma šķiedras un nodrošina labāku tvaika iespiešanos tajās. Birste ir īpaši piemērota biezākiem audumiem, piemēram, jakām un mēteļiem. Ar tās palīdzību ir iespējams arī likvidēt netīrumus un traipus.
Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.
Godalgas
5.0
no 5
29
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Scneefcuffs
08/09/2022
България
Verificēts pircējs
Изключително удобен
Много лесен за употреба, практичен, компактен и удобен при пътувания, бързо загрява. Единствен недостатък е малкият контейнер за вода
Plusi
Качеството на свършената работа и лекотата с която се постига
Mīnusi
Резервоарът за вода
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Geri_flin
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
Перфектен
Перфектен уред.Много полезен.Бързо и лесно се работи с него.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Petpet
12/05/2022
Česká republika
nežehlím...už je pařím!
Tak toto je naprosto dokonalé! Potřebovala jsem něco praktického na vyžehlení halenek a šatů.....nemohla jsem si pořídit nic lepšího! Je to rychlé a praktické.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Salīdzinot ar Philips Steam&Go GC310 un GC320; bez SmartFlow uzkarsējamās plātnes.
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.