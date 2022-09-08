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  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai

Izbeigta ražošana

Steam&GoRokas apģērbu tvaicētājs

GC363/30

5
| (29) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
Vienkāršāka apstrāde ar tvaiku, pateicoties karsēšanas virsmai SmartFlow. Izmantojiet vertikāli vai horizontāli grūti gludināmās vietās, kā arī apģērba atsvaidzināšanai — garantēta gludināšana bez piededzināšanas. Vieglais un kompaktais dizains nodrošina vienkāršu lietošanu jebkurā laikā un vietā. Vienkārši ieslēdziet tvaiku un gludiniet!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Labāku rezultātu sasniegšanai izmantojiet vertikāli vai horizontāli

Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai

  • 1300 W, līdz 24 g/min

  • Horiz. un vert. apstr. ar tvaiku

  • Noņemama 70 ml ūdens tvertne

  • Karstumizturīga somiņa uzglabāšanai

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.

Birstes piederums biezākiem audumiem

Birstes piederums biezākiem audumiem

Papildus pievienojamā birste atver auduma šķiedras un nodrošina labāku tvaika iespiešanos tajās. Birste ir īpaši piemērota biezākiem audumiem, piemēram, jakām un mēteļiem. Ar tās palīdzību ir iespējams arī likvidēt netīrumus un traipus.

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

29

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

08/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Изключително удобен

Много лесен за употреба, практичен, компактен и удобен при пътувания, бързо загрява. Единствен недостатък е малкият контейнер за вода

Plusi

Качеството на свършената работа и лекотата с която се постига

Mīnusi

Резервоарът за вода

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Перфектен

Перфектен уред.Много полезен.Бързо и лесно се работи с него.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

nežehlím...už je pařím!

Tak toto je naprosto dokonalé! Potřebovala jsem něco praktického na vyžehlení halenek a šatů.....nemohla jsem si pořídit nic lepšího! Je to rychlé a praktické.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar Philips Steam&Go GC310 un GC320; bez SmartFlow uzkarsējamās plātnes.

  2. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.