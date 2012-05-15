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100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.
Tvaika uzgalis
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Automātiska enerģijas taupīšana. Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīta elektroenerģija, samazinot liekā tvaika apjomu.
Neslīdošais rokturis padara komfortablas pat garākas gludināšanas sesijas.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
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Godalgas
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
magda
15/05/2012
Polska
Żelazko które powinno być w każdym domu.
Jest ciężkie dzięki czemu rewelacyjnie prasuje męskie koszule, delikatne bluzeczki, lniane obrusy czy pościel. Świetnym rozwiązaniem jest ruchoma rączka, która podczas prasowania i silnego nacisku ugina się i wytwarza dodatkową ilość pary. Pojemny zbiornik na wodę, tylko zawsze jak prasuję szybko jest pusty. Żelazko warte swojej ceny i godne polecenia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
kostan
20/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Żelazko ma dobre funkcje. Warunek przy kupnie - nie kupuj w hipermarkecie!
Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EnergyCare GC3640 Żelazko parowe