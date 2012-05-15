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  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Izbeigta ražošana

EnergyCareTvaika gludeklis

GC3640/02

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.

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"Zaļāka" ikdiena

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

  • Tvaika uzgalis

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Automātiska enerģijas taupīšana

Automātiska enerģijas taupīšana

Automātiska enerģijas taupīšana. Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīta elektroenerģija, samazinot liekā tvaika apjomu.

Neslīdošs rokturis ilgstošam gludināšanas komfortam

Neslīdošs rokturis ilgstošam gludināšanas komfortam

Neslīdošais rokturis padara komfortablas pat garākas gludināšanas sesijas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Żelazko które powinno być w każdym domu.

Jest ciężkie dzięki czemu rewelacyjnie prasuje męskie koszule, delikatne bluzeczki, lniane obrusy czy pościel. Świetnym rozwiązaniem jest ruchoma rączka, która podczas prasowania i silnego nacisku ugina się i wytwarza dodatkową ilość pary. Pojemny zbiornik na wodę, tylko zawsze jak prasuję szybko jest pusty. Żelazko warte swojej ceny i godne polecenia.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

20/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Żelazko ma dobre funkcje. Warunek przy kupnie - nie kupuj w hipermarkecie!

Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā