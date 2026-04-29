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EnergyCare Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC3640/02
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Consumer Care Book Philips EnergyCare Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips EnergyCare Steam iron GC3640 - English (US)
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus