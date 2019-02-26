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  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
  • 100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

Izbeigta ražošana

EcoCareTvaika gludeklis

GC3721/32

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.
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"Zaļāka" ikdiena

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

  • 2400 W

  • 140 g papildu tvaiks

  • ECO

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

užasný desing a lehkost

s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.