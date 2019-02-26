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2400 W
140 g papildu tvaiks
ECO
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Kikina81
26/02/2019
Česká republika
užasný desing a lehkost
s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička