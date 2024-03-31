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EcoCare Tvaika gludeklis

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EcoCareTvaika gludeklis

GC3721/32

EcoCare Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.

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  • 31 March 2024

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