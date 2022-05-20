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  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem

PerfectCareTvaika gludeklis

GC3925/30

4.4
| (14) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
Tagad ar OptimalTEMP tehnoloģiju, kas nodrošina izcilu karstuma un tvaika kombināciju, varat gludināt visu no džinsiem līdz zīdam — ātri novērsiet burzījumus, neapdedzinot apģērbu un neradot nevēlamu spīdumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

100 % drošs pat smalkiem audumiem

Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem

  • 2500 W

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 180 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jūs jebkurā brīdī varat gludināt jebkuru audumu.

Drošs uz visiem gludināmiem apģērbiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs uz visiem gludināmiem apģērbiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Bez apdegumiem, bez spīdīgiem laukumiem. Garantēti.

2500 W ātrai uzsilšanai

2500 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

14

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá a šetrná žehlička

Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.

Plusi

Pára, snadné ovládání, snadné žehlení

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

09/04/2022

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Изключително доволна съм от ютията от самото начало до сега, няколко години по-късно. С нея не се притеснявам и не се замислям каква материя гладя, дали има някаква щампа и дали ще я забравя включена.

Plusi

Не залепва за материи и щампи.Изключва се сама.Супер удобна.

Mīnusi

Няма.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

16/06/2021

България

България

Страхотна е!

Гладя всичко без да се притеснявам за материята и на каква температура трябва да е. Има мощна пара, която безпроблемно се справя с упорити гънки.

Plusi

Изключва се, ако бъде забравена.

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.