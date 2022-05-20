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2500 W
45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jūs jebkurā brīdī varat gludināt jebkuru audumu.
Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Bez apdegumiem, bez spīdīgiem laukumiem. Garantēti.
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Godalgas
4.4
no 5
14
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Michal M.
20/05/2022
Česká republika
Skvělá a šetrná žehlička
Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.
Plusi
Pára, snadné ovládání, snadné žehlení
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Milena87
09/04/2022
България
Продуктът има чудесни характеристики
Изключително доволна съм от ютията от самото начало до сега, няколко години по-късно. С нея не се притеснявам и не се замислям каква материя гладя, дали има някаква щампа и дали ще я забравя включена.
Plusi
Не залепва за материи и щампи.Изключва се сама.Супер удобна.
Mīnusi
Няма.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Taneto86
16/06/2021
България
Страхотна е!
Гладя всичко без да се притеснявам за материята и на каква температура трябва да е. Има мощна пара, която безпроблемно се справя с упорити гънки.
Plusi
Изключва се, ако бъде забравена.
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3925/30 Парна ютия