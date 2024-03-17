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PerfectCare Tvaika gludeklis
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GC3925/30
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3925/30 - English (US)
GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
Philips tvaika gludekļa gatavības indikators mirgo
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