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PerfectCare Tvaika gludeklis

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PerfectCareTvaika gludeklis

GC3925/30

PerfectCare Tvaika gludeklis

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3925/30 - English (US)

  • PDF fails, 962.3 kB
  • 17 March 2024

GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]

  • PDF fails, 13.8 MB
  • 12 March 2024

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