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1500 W, līdz 30 g/min
PureSteam tehnoloģija
XL izmēra ūdens tvertne
Funkcija — divi vienā
PureSteam tehnoloģija ir inovatīva tehnoloģija, kas novērš kaļķa nogulšņu veidošanos tvaicētāja motora tuvumā. Tā nodrošina nemainīgi jaudīgu tvaika padevi daudzus gadus.
Funkcija — divi vienā — ļauj tvaicēt apģērbu gan horizontālā, gan arī vertikālā pozīcijā. Veicot tvaicēšanu horizontāli, kad apģērbs atrodas uz līdzenas virsmas, ir iespējams iegūt labāku rezultātu — jo īpaši tādās grūti aizsniedzamās vietās kā kreklu apkaklītes un piedurkņu aproces.
Ātrās atkaļķošanas funkcija nodrošina ilgu apģērba tvaicētāja kalpošanas laiku ar nemainīgi jaudīgu tvaika padeves funkciju.
Godalgas
4.5
no 5
15
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
vpod
04/07/2019
Україна
Супер для швидкого прасування одягу
Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач
Оксана1979
01/07/2019
Україна
Отличный отпариватель!
Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.
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Juluetta
10/04/2019
Україна
Чудовий девайс:)
Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач
Testēts ārējā iestādē, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8 minūtes ilgas tvaicēšanas.