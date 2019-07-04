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  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
  • Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei

Izbeigta ražošana

Rokas apģērbu tvaicētājs

GC440/47

4.5
| (15) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

1 godalga

Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei
Ar inovatīvo PureSteam tehnoloģiju un ātrās atkaļķošanas funkciju jaunais apģērbu tvaicētājs StyleTouch nodrošinās jaudīgu gludināšanu ar tvaiku gadu no gada! Droši, vienkārši un ātri lietojams — tas ir ideāli piemērots gludināšanai pēdējā brīdī, kā arī smalku audumu gludināšanai.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Piemērots ātrai apģērbu izskatu uzlabošanai un smalkam apģērbam

Jauns un neaizstājams piederums jūsu garderobei

  • 1500 W, līdz 30 g/min

  • PureSteam tehnoloģija

  • XL izmēra ūdens tvertne

  • Funkcija — divi vienā

PureSteam tehnoloģija ilgstoši nemainīgi jaudīgai tvaika padevei

PureSteam tehnoloģija ilgstoši nemainīgi jaudīgai tvaika padevei

PureSteam tehnoloģija ir inovatīva tehnoloģija, kas novērš kaļķa nogulšņu veidošanos tvaicētāja motora tuvumā. Tā nodrošina nemainīgi jaudīgu tvaika padevi daudzus gadus.

Funkcija “2 vienā” — vertikāla un horizontāla gludināšana izcilam rezultātam

Funkcija “2 vienā” — vertikāla un horizontāla gludināšana izcilam rezultātam

Funkcija — divi vienā — ļauj tvaicēt apģērbu gan horizontālā, gan arī vertikālā pozīcijā. Veicot tvaicēšanu horizontāli, kad apģērbs atrodas uz līdzenas virsmas, ir iespējams iegūt labāku rezultātu — jo īpaši tādās grūti aizsniedzamās vietās kā kreklu apkaklītes un piedurkņu aproces.

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātrās atkaļķošanas funkcija nodrošina ilgu apģērba tvaicētāja kalpošanas laiku ar nemainīgi jaudīgu tvaika padeves funkciju.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

15

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

3

04/07/2019

Україна

Україна

Супер для швидкого прасування одягу

Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач

01/07/2019

Україна

Україна

Отличный отпариватель!

Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий девайс:)

Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC440/47 Ручний відпарювач

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Atrunas

  1. Testēts ārējā iestādē, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8 minūtes ilgas tvaicēšanas.