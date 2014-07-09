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Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4412/02

3.7

| (3) Atsauksmes

1 godalga

Precīza jauda

Vieglākai un plūstošākai gludināšanai nepieciešama slīdēšanas un jaudīga tvaika labākais apvienojums. Šis Philips gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz labāko no abiem!

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Lielisks tvaiks, lieliski slīdošs gludeklis

Precīza jauda

  • 150 g papildu tvaiks

  • 2400 W

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

5
2
1

09/07/2014

Polska

Polska

Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.

Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

19/09/2012

Polska

Polska

Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.

Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

28/06/2016

Polska

Polska

niby ok jednak...

Generalnie ok, co do prasowania i użytkowania. Jednak po 3,5 roku zaczęło robić zwarcia instalacji. Po kilkunastu minutach prasowania wywala bezpiecznik różnicowy w mieszkaniu (instalacja nowa, niespełna 3 letnia). Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje produkt. Za te pieniądze powinien służyć nieco dłużej... Więcej philipsa nie będzie

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

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