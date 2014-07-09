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GC4412/02
Precīza jauda
Vieglākai un plūstošākai gludināšanai nepieciešama slīdēšanas un jaudīga tvaika labākais apvienojums. Šis Philips gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz labāko no abiem!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
150 g papildu tvaiks
2400 W
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
3.7
no 5
3
Atsauksmes
dariooooo
09/07/2014
Polska
Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.
Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe
ewka0512
19/09/2012
Polska
Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.
Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Staszku
28/06/2016
Polska
niby ok jednak...
Generalnie ok, co do prasowania i użytkowania. Jednak po 3,5 roku zaczęło robić zwarcia instalacji. Po kilkunastu minutach prasowania wywala bezpiecznik różnicowy w mieszkaniu (instalacja nowa, niespełna 3 letnia). Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje produkt. Za te pieniądze powinien służyć nieco dłużej... Więcej philipsa nie będzie
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe