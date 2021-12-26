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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4537/70

4.7
| (84) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

1 godalga

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Pateicoties inovatīvajai konstrukcijai, kaļķa daļiņas tiek viegli sašķeltas un automātiski uzkrātas noņemamajā kaļķa nosēdumu tvertnē, un tos var ērti izskalot mazāk nekā 15 sekundēs, ļaujot ilgstoši nodrošināt lielisku sniegumu.
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Ar uzlabotu ātrās atkaļķošanas sistēmu

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 200 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai

papildu tvaiks līdz 200 g ātrai noturīgāko burzījumu likvidēšanai

papildu tvaiks līdz 200 g ātrai noturīgāko burzījumu likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot noturīgākos burzījumus

2400 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

2400 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.7

no 5

84

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2

26/12/2021

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Azur,тільки Azur!!!!!!!

З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!

Plusi

Автоочистка,автовідкючення

Mīnusi

——-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4567/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4567/80 Парова праска

18/11/2021

Україна

Україна

Тривалий час користуюся цією моделлю.

Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.

Plusi

стильний дизайн, легка у використанні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/70 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/70 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Надійність

Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4564/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4564/20 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.