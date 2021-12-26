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Izbeigta ražošana
45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
200 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot noturīgākos burzījumus
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Godalgas
4.7
no 5
84
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Ksju
26/12/2021
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Azur,тільки Azur!!!!!!!
З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!
Plusi
Автоочистка,автовідкючення
Mīnusi
——-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4567/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4567/80 Парова праска
Машуня
18/11/2021
Україна
Тривалий час користуюся цією моделлю.
Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.
Plusi
стильний дизайн, легка у використанні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/70 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4537/70 Парова праска
КKKK
09/11/2021
Україна
Надійність
Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4564/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4564/20 Парова праска