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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

AzurTvaika gludeklis

GC4558/20

4.4
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Pateicoties inovatīvajai konstrukcijai, kaļķa daļiņas tiek viegli sašķeltas un automātiski uzkrātas noņemamajā kaļķa nosēdumu tvertnē. Kaļķa nosēdumus var ērti aizskalot mazāk nekā 15 sekundēs, ļaujot ilgstoši nodrošināt lielisku sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu uzlaboto ātrās atkaļķošanas sistēmu

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 50 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 230 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

Papildu tvaiks līdz 230 g — ātri likvidē pat visnoturīgākos burzījumus

Papildu tvaiks līdz 230 g — ātri likvidē pat visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

2600 W ātrai uzkaršanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkaršanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%

Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4554/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4554/40 Парова праска

04/07/2021

Україна

Україна

Для сорочок - цілком достатньо!

В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану

Plusi

Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!

Mīnusi

відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4554/40 Парова праска

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4554/40 Парова праска

07/11/2020

Україна

Україна

Найкраще співвідношення ціна/якість

Обирав на заміну старій прасці, основну увагу зосередив на порівнянні характеристик з іншими прасками. Вважаю, що це найкраще співвідношення ціни та якості, яке доступне на ринку від іменитого бренду. Розгладжує досить легко та комфортно. В користуванні дуже зручна та потужна, парового удару достатньо для прасування будь якого одягу, при чому він доступний навіть при помірному режимі нагріві підошви. Режим автовимкнення також не завадить. Можу рекомендувати.

Plusi

Потужність, зручність використання, набір функцій.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4552/00 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4552/00 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.