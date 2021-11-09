30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
50 g/min nepārtraukta tvaika padeve
230 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Godalgas
4.4
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Nikol19
09/11/2021
Україна
Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%
Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4554/40 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4554/40 Парова праска
Nazaryus
04/07/2021
Україна
Для сорочок - цілком достатньо!
В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану
Plusi
Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!
Mīnusi
відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4554/40 Парова праска
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4554/40 Парова праска
07/11/2020
Україна
Найкраще співвідношення ціна/якість
Обирав на заміну старій прасці, основну увагу зосередив на порівнянні характеристик з іншими прасками. Вважаю, що це найкраще співвідношення ціни та якості, яке доступне на ринку від іменитого бренду. Розгладжує досить легко та комфортно. В користуванні дуже зручна та потужна, парового удару достатньо для прасування будь якого одягу, при чому він доступний навіть при помірному режимі нагріві підошви. Режим автовимкнення також не завадить. Можу рекомендувати.
Plusi
Потужність, зручність використання, набір функцій.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4552/00 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4552/00 Парова праска