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Tvaiks 50 g/min;210 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās
2600 vati
Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
Philips tvaika gludeklis ir izstrādāts, lai to būtu vienkārši manevrēt uz auduma un lai ļautu viegli piekļūt arī grūti sasniedzamām vietām.
Gludeklim ir optimāls 1,6 kg svars, lai to varētu viegli novietot uz gludināšanas dēļa un nolikt atpakaļ uz paliktņa.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Vanadese
27/02/2018
Polska
Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy
Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4872/60 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4872/60 Żelazko parowe