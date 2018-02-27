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  • Radīts, lai darbotos ideāli
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  • Radīts, lai darbotos ideāli

Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4872/60

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Radīts, lai darbotos ideāli
Šajā jaunajā Azur gludeklī iekļauta unikālā Ionic Deepsteam funkcija, kas nodrošina vislabāko rezultātu, gludinot noturīgas krokas, piemēram, kokvilnai un linam. Kopā ar uzlaboto svaru un dizainu šis gludeklis ir vienkārši paredzēts lieliskam rezultātam.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar Ionic Deepsteam

Radīts, lai darbotos ideāli

  • Tvaiks 50 g/min;210 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās

  • 2600 vati

Tvaika uzgalis sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.

Optimāls dizains vieglai gludekļa manevrēšanai uz auduma

Philips tvaika gludeklis ir izstrādāts, lai to būtu vienkārši manevrēt uz auduma un lai ļautu viegli piekļūt arī grūti sasniedzamām vietām.

Viegls gludeklis, lai to varētu ērti uzlikt uz gludināšanas dēļa un noņemt no tā

Gludeklim ir optimāls 1,6 kg svars, lai to varētu viegli novietot uz gludināšanas dēļa un nolikt atpakaļ uz paliktņa.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
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27/02/2018

Polska

Polska

Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy

Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4872/60 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4872/60 Żelazko parowe

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