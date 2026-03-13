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Azur Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC4872/60
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Quick start guide Philips Azur Steam iron
Important Information Manual Philips Azur Steam iron
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
No Philips apģērbu tvaicētāja ar statīvu pamatnes noplūst ūdens
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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