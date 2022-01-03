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  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*

Izbeigta ražošana

Azur AdvancedTvaika gludeklis ar OptimalTEMP tehnoloģiju

GC4934/30

4.6
| (57) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

1 godalga

Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*
Gludiniet visu no džinsiem līdz zīdam bez apdeguma riska*, pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, tagad tvaiks iekļūst līdz pat 20 % dziļāk audumā, nodrošinot ātrāku kroku likvidēšanu.*
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Garantēta gludināšana nepiededzinot

Jaunas paaudzes gludeklis ātrākiem lieliskiem rezultātiem*

  • 3000 W

  • 55 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 230 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

SteamGlide Plus gludināšanas virsma izcili vieglai slīdēšanai

SteamGlide Plus gludināšanas virsma izcili vieglai slīdēšanai

Mūsu ekskluzīvā SteamGlide Plus gludināšanas virsma ar tās progresīvo titāna slāni un 6 slāņu pārklājumu nodrošina izcilu slīdēšanu pa jebkuru audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.

55 g tvaika padeve ļauj audumā iekļūt līdz pat 20% vairāk tvaika*

55 g tvaika padeve ļauj audumā iekļūt līdz pat 20% vairāk tvaika*

Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve tagad ļauj audumā iekļūt līdz pat 20% vairāk tvaika, nodrošinot ātrāku kroku likvidēšanu.

OptimalTEMP: garantēta gludināšana bez piededzināšanas, bez iestatīšanas

OptimalTEMP: garantēta gludināšana bez piededzināšanas, bez iestatīšanas

Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. Jūs varat gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, no gultas veļas līdz kašmiram — droši un jebkurā secībā, negaidot temperatūras noregulēšanos un nešķirojot apģērbus. Philips tvaika gludekļi ar OptimalTEMP padara gludināšanu vieglāku un ātrāku, un tos pārbaudījuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.6

no 5

57

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

3
2

03/01/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Бомба-ракета

Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

30/10/2021

Україна

Україна

Найкраща праска, яка у мене була

Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

28/10/2021

Україна

Україна

Бережно прасує навіть делікатні тканини.

Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

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Atrunas

  1. Visu veidu gludināmajiem audumiem

  2. Salīdzinājumā ar GC4910