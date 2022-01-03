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3000 W
55 g/min nepārtraukta tvaika padeve
230 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Mūsu ekskluzīvā SteamGlide Plus gludināšanas virsma ar tās progresīvo titāna slāni un 6 slāņu pārklājumu nodrošina izcilu slīdēšanu pa jebkuru audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.
Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve tagad ļauj audumā iekļūt līdz pat 20% vairāk tvaika, nodrošinot ātrāku kroku likvidēšanu.
Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. Jūs varat gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, no gultas veļas līdz kašmiram — droši un jebkurā secībā, negaidot temperatūras noregulēšanos un nešķirojot apģērbus. Philips tvaika gludekļi ar OptimalTEMP padara gludināšanu vieglāku un ātrāku, un tos pārbaudījuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti.
Godalgas
4.6
no 5
57
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
VPerec
03/01/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Бомба-ракета
Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Victoriia_m7
30/10/2021
Україна
Найкраща праска, яка у мене була
Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Марися
28/10/2021
Україна
Бережно прасує навіть делікатні тканини.
Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Visu veidu gludināmajiem audumiem
Salīdzinājumā ar GC4910