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Azur Advanced Tvaika gludeklis ar OptimalTEMP tehnoloģiju

Izbeigta ražošana

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Azur AdvancedTvaika gludeklis ar OptimalTEMP tehnoloģiju

GC4934/30

Azur Advanced Tvaika gludeklis ar OptimalTEMP tehnoloģiju

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4934/30 - English (US)

  • PDF fails, 954.7 kB
  • 13 March 2026

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  • PDF fails, 548.4 kB
  • 13 March 2026

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