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  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
  • Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā

Izbeigta ražošana

EasyTouch PlusApģērbu tvaicētājs

GC527/20

4.5
| (30) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā
Philips EasyTouch Plus apģērba tvaicētājs ir paredzēts vienkāršai kroku likvidēšanai ikdienā. Plašs standartā ietverto tvaika padeves funkciju klāsts padara šo apģērbu tvaicētāju par ideāli piemērotu risinājumu ātrai apģērbu atsvaidzināšanai, kā arī smalku vai grūti gludināmu apģērbu kopšanai.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Pateicoties standartā ietvertajiem tvaika padeves risinājumiem

Vienkārša kroku likvidēšana ikdienā

  • 1600 W, 32 g/min

  • 5 tvaika padeves iestatījumi

  • Noņemama 1,6 l ūdens tvertne

  • StyleBoard piederums

Paveiciet vairāk vienā gājienā ar par 25% lielāku* tvaika plātni.

Paveiciet vairāk vienā gājienā ar par 25% lielāku* tvaika plātni.

Šis EasyTouch Plus apģērbu tvaicētājs ir aprīkots ar tvaika plātni, kuras izmērs ir par 25% lielāks* nekā agrākajiem modeļiem. Tagad vienā gājienā varat izgludināt plašāku auduma zonu un apstrādāt apģērbus ar tvaiku vēl efektīvāk.

5 tvaika padeves līmeņi dažāda veida audumiem

5 tvaika padeves līmeņi dažāda veida audumiem

Iestatiet vēlamo tvaika līmeni optimāliem rezultātiem uz dažādiem audumiem.

Regulējama pamatne augstuma pielāgošanai

Regulējama pamatne augstuma pielāgošanai

Integrēta, regulējama pamatne apģērbu pakarināšanai apģērbu tvaika apstrādes laikā. Tā ir viegli salokāma ērtai uzglabāšanai.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

30

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

02/11/2021

Україна

Україна

чудовий помічник

чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

31/10/2021

Україна

Україна

Справжній помічник у домі!

Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!

Plusi

Супер!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

Очень понравился!

Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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  1. Salīdzinot ar iepriekšējo modeli GC506