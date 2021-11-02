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1600 W, 32 g/min
5 tvaika padeves iestatījumi
Noņemama 1,6 l ūdens tvertne
StyleBoard piederums
Šis EasyTouch Plus apģērbu tvaicētājs ir aprīkots ar tvaika plātni, kuras izmērs ir par 25% lielāks* nekā agrākajiem modeļiem. Tagad vienā gājienā varat izgludināt plašāku auduma zonu un apstrādāt apģērbus ar tvaiku vēl efektīvāk.
Iestatiet vēlamo tvaika līmeni optimāliem rezultātiem uz dažādiem audumiem.
Integrēta, regulējama pamatne apģērbu pakarināšanai apģērbu tvaika apstrādes laikā. Tā ir viegli salokāma ērtai uzglabāšanai.
Godalgas
4.5
no 5
30
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
kid74
02/11/2021
Україна
чудовий помічник
чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
31/10/2021
Україна
Справжній помічник у домі!
Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!
Plusi
Супер!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Alinka17
26/10/2021
Україна
Очень понравился!
Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.
Plusi
За
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
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