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  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku

Izbeigta ražošana

ClearTouchApģērbu tvaicētājs

GC536/35

4.4
| (32) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

1 godalga

Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
Jaunais Philips ClearTouch apģērbu tvaicētājs ir izstrādāts drošai un vieglai kroku likvidēšanai uz delikātiem un grūti izgludināmiem apģērbiem. Tā unikālā konstrukcija, viedās funkcijas un jaudīgā tvaika padeve sniedz iespēju ātri un viegli atsvaidzināt jūsu apģērbu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Izstrādāts jaudīgam sniegumam un ērtībām

Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku

  • 2000 W

  • Hang&lock, 3 līmeņi

  • Pakaramais

  • Vīļu veidotājs, cimds

Īpaši jaudīgs tvaiks

Īpaši jaudīgs tvaiks

No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt krokas tikai ar dažām kustībām.

3 tvaika līmeņi

3 tvaika līmeņi

Iestatiet vēlamo tvaika līmeni optimāliem rezultātiem uz dažādiem audumiem.

XL nerūsējošā tērauda tvaicēšanas plātne ātrākiem rezultātiem

XL nerūsējošā tērauda tvaicēšanas plātne ātrākiem rezultātiem

Tvaicētāja galviņai ir XL nerūsējošā tērauda plātne, kas nodrošina ātrākus rezultātus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

32

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

1

19/06/2020

България

България

Удобен и бърз

Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.

Plusi

Бързина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

10/10/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro žehlení košil

Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

17/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savseno brzo glacanje

Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

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Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.