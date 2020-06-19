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2000 W
Hang&lock, 3 līmeņi
Pakaramais
Vīļu veidotājs, cimds
No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt krokas tikai ar dažām kustībām.
Iestatiet vēlamo tvaika līmeni optimāliem rezultātiem uz dažādiem audumiem.
Tvaicētāja galviņai ir XL nerūsējošā tērauda plātne, kas nodrošina ātrākus rezultātus.
Godalgas
4.4
no 5
32
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Megan917
19/06/2020
България
Удобен и бърз
Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.
Plusi
Бързина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
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Bodie
10/10/2017
Česká republika
Perfektní pro žehlení košil
Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
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Martina30
17/08/2016
Hrvatska
Savseno brzo glacanje
Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
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Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.