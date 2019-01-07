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2000 W
MyEssence aromāta vāciņš
Pakaramais un Hang&Lock
Jaudīgs tvaiks piesūcina apģērbu ar jūsu iecienīto aromātu, pateicoties MyEssence aromāta vāciņam.
Iestatiet vēlamo tvaika līmeni optimāliem rezultātiem uz dažādiem audumiem.
No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt krokas tikai ar dažām kustībām.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Sted
07/01/2019
Hrvatska
Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike
Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.