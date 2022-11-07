30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
StyleBoard
1800 W
3 tvaika padeves iestatījumi
No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt burzījumus tikai ar dažām kustībām.
Īpaši garais StyleBoard statīvs nodrošina stabilu atbalstu apģērbu tvaicēšanas procesa laikā. Vienkārši novieto apģērbu uz dēļa un gludini ar uzgaļa tvaika plātni, nodrošinot vieglāku procesu un nevainojamu rezultātu no sākuma līdz beigām.
Izmantojot birstes piederumu uz biezākiem apģērbiem, piemēram, mēteļiem, var panākt labāku tvaika iespiešanos un gludāku rezultātu.
Godalgas
4.4
no 5
55
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Ник2022
07/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Покупкой очень доволен
Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
iskander07
26/10/2021
Україна
пречудово
придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо
Plusi
потужність, дошка, висота, вішак
Mīnusi
немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Mariya7
21/06/2021
Україна
Дуже крута штука для дому))
Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))
Plusi
Довго служить,гарна подача пари
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.