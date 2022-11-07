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FlexHead
StyleBoard
2000 W
5 tvaika padeves iestatījumi
Līdzko ūdens tvertne ir tukša, apģērbu tvaicētājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, nodrošinot sirdsmieru arī gadījumos, kad ir aizmirsts izslēgt ierīci.
Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.
Paildzini ierīces kalpošanas laiku, regulāri izmantojot Easy Rinse atkaļķošanas risinājumu.
Godalgas
4.4
no 5
55
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Ник2022
07/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Покупкой очень доволен
Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
iskander07
26/10/2021
Україна
пречудово
придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо
Plusi
потужність, дошка, висота, вішак
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
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Mariya7
21/06/2021
Україна
Дуже крута штука для дому))
Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))
Plusi
Довго служить,гарна подача пари
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.