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  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm

ComfortTouchApģērbu tvaicētājs

GC557/30

4.4
| (55) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

1 godalga

Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
Philips jaunais ComfortTouch apģērbu tvaicētājs likvidē burzījumus un atsvaidzina audumus. Pateicoties inovatīvajai FlexHead sistēmai un īpaši garajam StyleBoard statīvam, burzījumus apģērbā ir iespējams likvidēt efektīvā veidā bez jebkādas piepūles.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar FlexHead tehnoloģiju un īpaši garu StyleBoard statīvu

Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm

  • FlexHead

  • StyleBoard

  • 2000 W

  • 5 tvaika padeves iestatījumi

Automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, nodrošinot pilnīgu sirdsmieru

Automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, nodrošinot pilnīgu sirdsmieru

Līdzko ūdens tvertne ir tukša, apģērbu tvaicētājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, nodrošinot sirdsmieru arī gadījumos, kad ir aizmirsts izslēgt ierīci.

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.

Easy Rinse atkaļķošanas sistēma ilgam kalpošanas laikam

Easy Rinse atkaļķošanas sistēma ilgam kalpošanas laikam

Paildzini ierīces kalpošanas laiku, regulāri izmantojot Easy Rinse atkaļķošanas risinājumu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

55

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

07/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Покупкой очень доволен

Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

пречудово

придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо

Plusi

потужність, дошка, висота, вішак

Mīnusi

немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

21/06/2021

Україна

Україна

Дуже крута штука для дому))

Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))

Plusi

Довго служить,гарна подача пари

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

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Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.