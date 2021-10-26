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  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
  • Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā

ComfortTouch PlusApģērbu tvaicētājs

GC558/30

4.4
| (21) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

1 godalga

Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā
Philips jaunais ComfortTouch Plus apģērbu tvaicētājs bez pūlēm likvidē burzījumus audumā visā tā garumā — pateicoties inovatīvajai FlexHead sistēmai un īpaši garajam StyleBoard statīvam. Izvēlies savas iecienītākās smaržas ar MyEssence un atsvaidzini ar tām apģērbus jebkurā laikā.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar FlexHead un MyEssence

Likvidē burzījumus un atsvaidzina audumu visā garumā

  • FlexHead

  • MyEssence

  • StyleBoard

  • 2000 W

MyEssence apģērbu atsvaidzināšanai ar iecienītākajām smaržām

MyEssence apģērbu atsvaidzināšanai ar iecienītākajām smaržām

Philips inovatīvais MyEssence aromātu infuzors ļauj atsvaidzināt apģērbu ar iecienītākajām smaržām jebkurā vēlamajā brīdī.

Nepārtrauktā tvaika padeve likvidē smakas un 99,9% baktēriju*

Nepārtrauktā tvaika padeve likvidē smakas un 99,9% baktēriju*

Karstais tvaiks atsvaidzina apģērbus un likvidē līdz pat 99,9% baktēriju*. Retāka mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana ietaupa laiku un naudu, kā arī palīdz apģērbiem kalpot ilgāk.

Jaudīga, nepārtraukta tvaika padeve ātrai burzījumu likvidēšanai

Jaudīga, nepārtraukta tvaika padeve ātrai burzījumu likvidēšanai

No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt burzījumus tikai ar dažām kustībām.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

21

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Мрія коханої

Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

05/05/2020

Україна

Україна

Удобный, мощный

Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

22/04/2020

Україна

Україна

Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.

Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.