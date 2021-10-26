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FlexHead
MyEssence
StyleBoard
2000 W
Philips inovatīvais MyEssence aromātu infuzors ļauj atsvaidzināt apģērbu ar iecienītākajām smaržām jebkurā vēlamajā brīdī.
Karstais tvaiks atsvaidzina apģērbus un likvidē līdz pat 99,9% baktēriju*. Retāka mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana ietaupa laiku un naudu, kā arī palīdz apģērbiem kalpot ilgāk.
No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt burzījumus tikai ar dažām kustībām.
Godalgas
4.4
no 5
21
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
AndriyVS
26/10/2021
Україна
Мрія коханої
Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.
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Вінницька Красуня
05/05/2020
Україна
Удобный, мощный
Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.
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Makc777
22/04/2020
Україна
Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.
Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.
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Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.