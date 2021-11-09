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  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
  • Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm

Izbeigta ražošana

ComfortTouch AdvancedApģērbu tvaicētājs

GC576/60

4.8
| (32) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm
Ar jauno Philips ComfortTouch Advanced apģērba tvaicētāju iegūsti nevainojamu gludināšanas rezultātu vienā piegājienā — pateicoties īpaši spēcīgai tvaika padevei un inovatīvajai AirStretch tehnoloģijai. Viegla iesūkšanas funkcija saudzīgi pastiepj apģērbu, droši un ātri likvidējot burzījumus.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar novatorisku AirStretch tehnoloģiju

Burzījumu likvidēšana visā garumā bez pūlēm

  • AirStretch tehnoloģija

  • SmartFlow tvaika plātne

  • 2200 W

  • 5 tvaika padeves iestatījumi

Automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, nodrošinot pilnīgu sirdsmieru

Automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, nodrošinot pilnīgu sirdsmieru

Līdzko ūdens tvertne ir tukša, apģērbu tvaicētājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, nodrošinot sirdsmieru arī gadījumos, kad ir aizmirsts izslēgt ierīci.

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs visa veida gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.

Easy Rinse atkaļķošanas sistēma ilgam kalpošanas laikam

Easy Rinse atkaļķošanas sistēma ilgam kalpošanas laikam

Paildzini ierīces kalpošanas laiku, regulāri izmantojot Easy Rinse atkaļķošanas risinājumu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.8

no 5

32

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Чудово

Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!

Plusi

+

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

05/11/2021

Україна

Україна

Простий в користуванні і ефективний

Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .

Plusi

Розгаладжує і самоочищається!

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

27/04/2021

Україна

Україна

Быстро и удобно

Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

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Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.