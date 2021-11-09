30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
AirStretch tehnoloģija
SmartFlow tvaika plātne
2200 W
5 tvaika padeves iestatījumi
Līdzko ūdens tvertne ir tukša, apģērbu tvaicētājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, nodrošinot sirdsmieru arī gadījumos, kad ir aizmirsts izslēgt ierīci.
Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez apdedzināšanas riska — tas ir lielisks risinājums tādiem smalkiem audumiem kā zīds.
Paildzini ierīces kalpošanas laiku, regulāri izmantojot Easy Rinse atkaļķošanas risinājumu.
Godalgas
4.8
no 5
32
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Збишик
09/11/2021
Україна
Чудово
Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!
Plusi
+
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
05/11/2021
Україна
Простий в користуванні і ефективний
Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .
Plusi
Розгаладжує і самоочищається!
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
INNa14
27/04/2021
Україна
Akcijas daļa
Быстро и удобно
Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.